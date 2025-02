Ìß¤Ë±§¼£ËõÃã¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡ª³ð ¾¢¼÷°Ã¡Ö¤¢¤â(Ç»Ãã)¡×

叶 匠寿庵は、「羽雲(プレミアムチーズ)」を、2025年2月20日(木)の羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイス「HANEDA STAR & LUXE」のオープンに合わせ、羽田空港限定で発売します。

叶 匠寿庵「羽雲(プレミアムチーズ)」

発売日 :2025年2月20日(木)〜 通年販売

価格 :単品 324円(税込)

5個入 1,620円(税込)

賞味期限:製造日より36日

取扱場所:【国内線第1ターミナル2階】

マーケットプレイス「HANEDA STAR & LUXE」(旧特選和菓子館)

【国内線第2ターミナル2階】

マーケットプレイス「金の翼(特選和菓子)」内 叶 匠壽庵 金の翼店

ほか順次追加予定

商品に関するお問い合わせ:0120-257-310(叶 匠壽庵お客様センター)

また同日から、叶 匠壽庵代表銘菓の「あも」の餅に宇治抹茶を練り込んだ「あも(濃茶)」も同店限定で販売します。

<濃厚、それでいて軽やかな食べ心地「羽雲」の“プレミアムチーズ”>

羽田空港限定、ふわもちどら焼きの「羽雲」に新たに登場した“プレミアムチーズ”。

まろやかなゴーダチーズが香るふんわりとしたクリームと、濃厚なくちどけのチーズチョコレートをふわもち生地で贅沢に包みました。

クリームにはアーモンドでアクセントをきかせ、チョコの甘さとともに重層的なチーズのコク深さを引き立てます。

コーヒーや紅茶・ワインとも合う、心満たされるプレミアムな食べ心地は、老若男女問わずおすすめできる手土産です。

単品324円(税込)/5個入 1,620円(税込)

朝日に照らされる雲海をイメージしたデザイン

5入箱のパッケージは、空の旅の中で朝日に照らされ輝く雲海を眺める情景をイメージし、黄金色と銀色のグラデーションが美しい高級感溢れるデザインに仕立てられています。

■コラボ商品「羽雲」誕生の由来

日本空港ビルデングと叶 匠壽庵は、日本の伝統文化である和菓子が旅の思い出と共に、美味しいお土産として世界へ羽ばたいてほしいという共通の想いから共同開発を始め、どら焼き生地でつぶ餡を挟んだ「羽雲」が2017年に誕生しました。

続く第2弾コラボ商品として2019年に登場した「羽雲(栗)」とともに、今では羽田空港の人気手土産の一つとして多くの空港利用客に購入。

香り高い宇治抹茶を堪能する「あも」の“濃茶”

ふっくら艶やかな丹波大納言小豆のつぶ餡ととろけるような餅が特長の棹菓子「あも」に濃茶を練り込んだ新商品「あも(濃茶)」を、同じく2月20日(木)より羽田空港限定で販売開始します。

日本の空の玄関口にふさわしい、格式高い和の素材としてたどり着いたのは茶の湯における「濃茶」でした。

濃茶は一般的なお抹茶として連想される薄茶よりも格が高いとされ、高価かつ薄茶の数倍の量の抹茶で練り上げるため濃厚で抹茶本来の甘みを感じられます。

「あも(濃茶)」では羽二重餅に、濃茶に用いる香り高い宇治抹茶をふんだんに練り込みました。

濃厚な中にも爽やかな甘みが広がり、大粒で風味の良い丹波大納言小豆との調和が絶妙な、味わい深い一品です。

■エコエアポート化に賛同した商品パッケージ

また、叶 匠壽庵の本社であり環境省が定める自然共生サイトにも認定されている「寿長生の郷(すないのさと)」では、自然と共生しながら菓子づくりに取り組んでおり、「エコエアポート(空港および空港周辺地域において、環境の保全及び良好な環境の創造を進める対策を実施している空港)」を目指す羽田空港国際線第3ターミナルでの環境対策活動に賛同しています。

「あも(濃茶)」のパッケージにはFSC認証の用紙と植物油インクを使用して印刷しています。

環境にやさしい紙とインクを使用

■商品概要

商品名 :あも(濃茶)

発売日 :2025年2月20日(木)〜 通年販売

価格 :1本 1,620円(税込)

賞味期限:〈夏季〉製造日より26日/

〈冬季〉製造日より30日

取扱場所:【国内線第1ターミナル2階】

マーケットプレイス「HANEDA STAR & LUXE」(旧特選和菓子館)

商品に関するお問い合わせ:0120-257-310(叶 匠壽庵お客様センター)

