パリ五輪男子サッカー8強決定　日本とフランスが3連勝！ スペインとアルゼンチンは2位突破【30日結果まとめ】

パリオリンピック2024の男子サッカー競技が現地時間30日に行われ、準々決勝へ進出する8チームが決定した。<グループA>■フランス 3−0 ニュージーランドティエリ・アンリ監督率いる開催国のフランスは、引き分け以上で突破が決まる状況のため、先発9人を入れ替えて試合に臨んだ。アレクサンドル・ラカゼットやミカエル・オリーズら主力を温存しながらも、19分にFWジャン・フィリップ・マテタが今大会初ゴールを決めて、フランスが先制に成功。その後、なかなか追加点を奪えなかったが、71分にMFデジレ・ドゥエ、74分にFWアルノー・カリムエンドが立て続けにゴールを決めて、3−0でニュージーランドに快勝した。

準々決勝の対戦カード・トーナメント表

■アメリカ 3−0 ギニア1勝1敗のアメリカは、すでにグループステージ敗退が決まっているギニアと対戦した。14分にアメリカMFジョルジェ・ミハイロヴィッチが見事な直接フリーキックを決めて先制に成功すると、31分にはカウンターからケビン・パレデスが追加点。後半に再びケビン・パレデスがダメ押しの3点目を決めて、3−0でギニアに快勝。アメリカが2位突破を決めた。【グループA順位】1位:フランス(勝点9/+7)2位:アメリカ(勝点6/+3)3位:ニュージーランド(勝点3/−5)4位:ギニア(勝点0/−5)<グループB>■アルゼンチン 2−0 ウクライナ全チームが1勝1敗の勝ち点「3」で並び、運命の最終節を迎えたグループB。アルゼンチン対ウクライナは、後半立ち上がりに試合が動いた。47分、アルゼンチンの背番号「10」FWティアゴ・アルマダがピッチ中央をドリブルで持ち運ぶと、鮮やかなミドルシュートを叩き込み、2試合連続ゴールを奪取。そして、後半アディショナルタイムにクラウディオ・エチェベリが追加点を決めて、アルゼンチンが2−0でウクライナに勝利した。■モロッコ 3−0 イラクモロッコ対イラクは、前半のうちに試合が決まった。19分にモロッコのオーバーエイジDFアクラフ・ハキミが華麗な個人技で相手を引き付けてクロスを入れると、ゴール前で待ち受けていたMFアミール・リチャードソンがヘディングでネットを揺らし、モロッコが先制に成功。その後、28分にFWスフィアン・ラヒミ、36分にFWアブデ・エザルズリが追加点を決め、モロッコが3−0でイラクを下した。この結果、モロッコとアルゼンチンは、勝ち点、得失点差、総得点で並んだが、グループB第1節のアルゼンチン対モロッコで直接対決を制していたモロッコが首位突破となった。【グループB順位】1位:モロッコ(勝点6/+3)2位:アルゼンチン(勝点6/+3)3位:ウクライナ(勝点3/−2)4位:イラク(勝点3/−4)<グループC>■スペイン 2−1 エジプト2連勝で準々決勝進出をすでに決めていたスペインと、1勝1分の勝ち点「4」で2位につけるエジプトが対戦した。40分、MFイブラヒム・アデルがミドルレンジから見事なダイレクトシュートでゴールネットを揺らし、エジプトが先制に成功すると、後半はスペインの猛攻を仕掛ける展開となったが、62分にスペインのバックパスを奪ったエジプトMFアデルが、GKとの1対1を冷静に制して、2ゴール目を奪う。終盤にスペインFWサムエル・オモロディオンがヘディングで1点を返したが、反撃はここまで。エジプトが2−1で逃げ切り、1位突破を決めた。■ドミニカ共和国 1−1 ウズベキスタン逆転突破に向けて勝利が求められる3位のドミニカ共和国は、2連敗で敗退が決定しているウズベキスタンと対戦した。前半をスコアレスで折り返すと、51分にドミニカ共和国FWラファエル・ヌニェスがPKで先制ゴールを決める。しかし、直後の58分にウズベキスタンFWアリシェル・オディロフが同点弾を決めて1−1に。このまま試合は終了し、ドミニカ共和国の逆転突破は叶わなかった。【グループC順位】1位:エジプト(勝点7/+2)2位:スペイン(勝点6/+2)3位:ドミニカ(勝点2/−2)4位:ウズベキスタン(勝点1/−2)<グループD>■日本 1−0 イスラエル2連勝で準々決勝進出を決めている日本は、マリ戦からスタメン6人を変更。なかなか決定機を作れず、GK小久保玲央ブライアンの好セーブに助けられる展開となったが、後半アディショナルタイムにFW細谷真大が今大会初ゴールをマーク。これが決勝点となり、日本が1−0でイスラエルを下し、3連勝で1位突破を決めた。■パラグアイ 1−0 マリグループDのもう1試合は、開始早々に動いた。5分、中央でMFフリオ・エンシソとFWマルセロ・ペレスがダイレクトでパスを繋ぐと、ペナルティエリア手前からFWマルセロ・フェルナンデスが左足で豪快なボレーシュートをゴールネットに突き刺し、パラグアイが先制に成功する。その後、前半はパラグアイが優位に試合を進めたが、後半に入るとマリも怒涛の反撃。しかし、マリは最後まで得点を奪えず、パラグアイが日本に次ぐグループD2位突破を決めた。【グループD順位】1位:日本(勝点9/+7)2位:パラグアイ(勝点6/−2)3位:マリ(勝点1/−2)4位:イスラエル(勝点1/−3)【準々決勝】8月2日(金)22:00キックオフモロッコ vs アメリカ8月2日(金)24:00キックオフ日本 vs スペイン8月2日(金)26:00キックオフエジプト vs パラグアイ8月2日(金)28:00キックオフフランス vs アルゼンチン