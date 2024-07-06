¤¤ì¤¤¤á¤ª»Ð¤µ¤ó¥³ー¥Ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª¡ÖGRL¡×¤Î¥µ¥Þー¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à3Áª¡Ú¥³¥¹¥ÑÌ¾ÉÊ¥ê¥¹¥È¡ô667¡Û
¥íー¥ê¥¨¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥¿ー¤Î£ó£õ£í£é£ò£å¤Ç¤¹¡£
Ï¢ºÜ¡Ú¥³¥¹¥ÑÌ¾ÉÊ¥ê¥¹¥È¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥á¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢²Á³Ê¤Ï¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ë½ÅÊõ¤Ç¤¤ëÌ¾ÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
²Æ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥µ¥Þー¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à♡º£²ó¤Ï¡¢¡ÖGRL¡×¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥¯¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡¡1,099±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÊÔ¤ßÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¾åÉÊ¤Ê¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹♡¼ó¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ö¥ëー¤Ê¤É¡¢¥«¥éー¤Ï¤Ê¤ó¤È10¿§Å¸³«♡¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¿§Çã¤¤¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥Õ¥¸¥Ã¥×¥í¥´»É½«¥±ー¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡¡1,699±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ïー¥Õ¥¸¥Ã¥×»ÅÍÍ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡£ÇÛ¿§¥é¥¤¥ó¤È¶»¸µ¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥í¥´¤¬½Ü¤Î¥«¥ì¥Ã¥¸É÷¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê°õ¾Ý¤âÈ´·²♡¿þ¤Ë¤Ï¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡£
Âµ2Way¥·¥ç¥ë¥Àー¥ªー¥×¥ó¥Ë¥Ã¥È¥Ö¥é¥¦¥¹¡¡1,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥¢ー¤ÊÁÇºà¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹♡Âµ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ê¥Ü¥ó¤ò³°¤»¤Ð¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»ÅÍÍ¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥²ー¥¸¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤Î²ÚÔú¸«¤¨¤â¼Â¸½¢ö¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤Êý¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¥µ¥Þー¥Ë¥Ã¥È¤Ç²Æ¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë♡
¡ÖGRL¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥ÈÇÉ¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥µ¥Þー¥Ë¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¤¤ì¤¤¤á¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£ó£õ£í£é£ò£å¡Ë
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë