すでに先を越された夫。さらに妻にはまだ言っていない事実があり…【うちの夫は病人サマ Vol.62】

ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…