ローリエプレス
-
すでに先を越された夫。さらに妻にはまだ言っていない事実があり…【うちの夫は病人サマ Vol.62】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
すべてバレていた、嘘泣き！そしてついに最後の手段に出るのが…【うちの夫は病人サマ Vol.61】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
「俺の演技に騙されたくせに！」しかし、妻の真相はというと…【うちの夫は病人サマ Vol.60】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
どうりで該当のつぶやきが見つからないと思ったら、そういうことか…【うちの夫は病人サマ Vol.59】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
何で？どうしてバレてるの？と焦る夫。ついに妻の反撃がはじまる！【うちの夫は病人サマ Vol.58】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
ニヤッ…無能な妻と有能な俺！そう思っているのは夫だけ…【うちの夫は病人サマ Vol.57】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
「離婚も覚悟しているよ…」そう泣いて訴えた夫だったけれども？【うちの夫は病人サマ Vol.56】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
不安な時は飲み、気持ちが落ちている時はゲーム。そんな自分に嫌気…【うちの夫は病人サマ Vol.55】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
「戻る席ないから」「無能」「役立たず」…散々言われた残酷な言葉【うちの夫は病人サマ Vol.54】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
ひどい暴言の数々に怒りで震える妻…こうして戦う決心が付くのでした【うちの夫は病人サマ Vol.53】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
とにかく思い付く限りのワードを並べ…ついに特定！夫のアカウント【うちの夫は病人サマ Vol.52】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
どうにかして事実確認をしなくては…そうだ、夫にはSNSがある！【うちの夫は病人サマ Vol.51】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
信じられない内容に怒り心頭の妻。だけど疑問点が多々生まれる…【うちの夫は病人サマ Vol.50】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
あの暴言だけでも酷なのに、まだ何かあるの？夫は何を隠しているの？【うちの夫は病人サマ Vol.49】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
ウソ泣きする夫、優しい夫…どの姿を信じたらいいのかわからない…【うちの夫は病人サマ Vol.48】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
夫の身にそんなことがあったなんて…最大の要因が明らかになる…？【うちの夫は病人サマ Vol.47】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
先輩からのメッセージで気が付く新事実。その内容とは一体…？【うちの夫は病人サマ Vol.46】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
ヤバい！朝まで寝過ごしてしまった！しかし、そこで妻が見た光景は…【うちの夫は病人サマ Vol.45】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
夫はいつから変わってしまったのかな…？そう考えているうちに…【うちの夫は病人サマ Vol.44】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…
-
夫の優しさに触れてまた涙…再び夫の料理が食べられることに喜び【うちの夫は病人サマ Vol.43】
ひさえの夫は現在休職中。上司からのパワハラで適応障害になってしまったのですが、家事も育児もしないのに毎日飲み歩いてる様子。そんな毎日にしんど…