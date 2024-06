【ON SUGAR】国産素材をふんだんに使用した｢和ドーナツ｣が登場♡

ANYTHING IS GOOD IF IT’S MADE OF SUGAR.をブランドコンセプトに展開する、福岡発ドーナツ & ベイクショップ「ON SUGAR(オンシュガー)」は、2024年6月10日(月)から日本の食材をぜいたくにたっぷりと使用した「和ドーナツ」を販売します。八女抹茶を使用した新商品第2弾にプラスして、ほっこりと日本の味を楽しめるきなこマラサダ・あんどーなつが登場です。

和ドーナツが新登場

日本ならではの食材を使用し、無添加にこだわった「和どーなつ」が新発売。

福岡発ドーナツショップ・ON SUGARがお届けする、どこか懐かしく、ほっこりとした味わいのドーナツです。

ドーナツの詳細

抹茶チョコリングドーナツ

価格:432円(税込)

抹茶づくしの抹茶チョコリングドーナツは、高級茶の産地『八女地方』でお茶を栽培する「星野製茶園」の抹茶を使用したドーナツの第2弾です。

抹茶を練り込んだドーナツ生地に、表面を抹茶チョコレートグレーズでコーティング。

2種類の違う八女抹茶の味わいを一度に楽しめます。

表面にはホワイトチョコをトッピング。

あんどーなつ

価格:432円(税込)

北海道産あずきを使用した「あんどーなつ」。

さまざまな世代に愛される商品は、誰もが親しみやすい定番のスタイルに。

北海道産のあずきはやさしい甘さのあんこに。

揚げ油はオーガニックオイル、小麦粉も北海道産「春よ来い」など、見た目は定番ですが、素材にはこだわりを詰め込みました。

きなこドーナツ

価格:356円(税込)

香ばしい国産のきなこをふわふわのマラサダにたっぷりとまぶしました。

きなこの香ばしくやさしい味わいを楽しんでもらうために、砂糖を使用する量は最小限におさえ、ペロリと食べられちゃうような、軽やかな味わい。

甘すぎないおいしさなので、ほかのドーナツやスイーツと一緒に、思わずもう1個食べたくなってしまうようなマラサダです。

和スイーツが好きな方は必見

今回は「ON SUGAR」から発売される『和ドーナツ』について紹介しました。

福岡八女抹茶・きなこ・あんこなど、日本の国産素材をたっぷりと使用した和ドーナツは、落ち着いたやさしい味わいが特徴です。

自分でぜいたくに味わうのはもちろん、大切な方への贈り物や手土産にいかがでしょうか♪

ぜひこの機会にチェックしてみてください~!