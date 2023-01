by Wikimedia Foundation

サウジアラビア政府が、Wikipediaに政府のスパイを送り込んで、政府に批判的なWikipedia記事を作成した編集者2人を逮捕したことが分かりました。これを受けて、Wikipediaを運営するウィキメディア財団はサウジアラビアを担当するチームの調査を実施し、管理者全員を解雇しました。

Saudi Arabia: Government Agents Infiltrate Wikipedia, Sentence Independent Wikipedia Administrators to Prison - DAWN

https://dawnmena.org/saudi-arabia-government-agents-infiltrate-wikipedia-sentence-independent-wikipedia-administrators-to-prison/

Saudi Arabia jails two Wikipedia staff in ‘bid to control content’ | Wikipedia | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2023/jan/05/saudi-arabia-jails-two-wikipedia-staff-in-bid-to-control-content

中東を拠点とする人権団体のDemocracy for the Arab World Now(DAWN)とSMEXは2023年1月5日に、「サウジアラビア政府は、同国に関する情報を統制する政府のエージェントとしてWikipediaの最高ランクの管理者を登用し、Wikipediaに侵入しました。これにより、サウジアラビアにおける政治的な拘束に関する重要な情報を寄稿した編集者が起訴されました」と報告しました。

DAWNとSMEXに情報を提供した関係筋によると、サウジアラビア政府は2020年9月に、サウジアラビア版Wikipediaの上級管理者であるOsama KhalidとZiyad al-Sofianiを、「世論に影響を与えた」「公序良俗に違反した」との嫌疑で起訴。その後の裁判でKhalidは5年、al-Sofianiは8年の禁錮刑を言い渡されたとのこと。しかし、2人が逮捕された本当の理由は、両人がサウジアラビア政府による政治活動家迫害について批判的とみなされる情報をWikipediaに寄稿したためだったと、関係者は話しています。

その後、裁判所は2022年9月にKhalidの刑期を32年に延長しました。これは、政治的な拘束者に対して厳罰を科して見せしめにするキャンペーンの一環であると、DAWNは主張しています。

ウィキメディア財団は、Wikipediaにサウジアラビア政府のエージェントが潜り込んでいることを受けて、内部調査と関係者の追放を実施しています。財団は2022年12月6日に、「当財団は2022年1月にMENA地域のWikipediaにおける利益相反編集の疑いについての調査を開始し、これにより外部と密接なつながりを持つ多数の利用者がその団体のために協力して編集をしていたことが確認できました。この一件の重大性から、当財団は16人をグローバル追放措置としました」と発表しました。

ウィキメディア財団のグローバル追放リストのページでは、アラビア語名のユーザーを中心とした16アカウントが12月6日に一斉に追放されていることが確認できます。

この件について、DAWNのアドボカシーディレクターであるRaid Jarrar氏は、「サウジアラビア政府が政府の人権侵害に関する記事を投稿しただけのサウジアラビア人を起訴したことは、卑劣だが全く驚くべきことではありません」と述べました。また、DAWNの事務局長であるサラ・リア・ウィットソン氏は「サウジアラビア政府が独立した編集者として活動する政府工作員を使ってWikipediaに侵入し、意にそぐわない編集者を投獄したことは、国際組織の内部へのスパイのリスクや、この国で独立系の記事を書くことの危険性を示しています」と話しました。

国際的な組織に潜り込んだサウジアラビア政府のスパイが問題となったのは、これが初めてではありません。2022年12月には、Twitterの元従業員がサウジアラビア政府のスパイとしてユーザー情報を政府に流したとして、3年半の実刑判決を受けました。

