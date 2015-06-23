元少年Aの手記出版

神戸連続児童殺傷事件の加害男性が、「元少年A」の名で手記「絶歌」（太田出版）を出版した。

2019年1月5日

2015年12月29日

2015年10月14日

2015年10月4日

2015年10月1日

2015年9月30日

2015年9月27日

2015年9月26日

2015年9月19日

2015年9月11日

2015年9月9日

2015年7月17日

2015年7月14日

2015年7月10日

2015年7月7日

2015年6月27日

2015年6月25日

2015年6月24日

2015年6月23日