福島第1原子力発電所の貯蔵タンクから汚染水が漏れていたことが、2013年8月19日に発覚した問題。
「汚染水」の放出は国際法と国際基準に合うよう処理されるべきだと言及
中央日報
天皇在位中の上皇さまらに非公式に避難を打診していたと元政権幹部が証言
共同通信
東京地裁は19日、いずれも無罪の判決を言い渡した
海外への販路拡大を計画するも、タイでのイベントは地元団体の反対で中止に
現代ビジネス
3人の最終弁論に対し、福島県の被災者からは怒りの声が上がった
26日の公判で、検察官役の指定弁護士は元会長ら3人に禁錮5年を求刑した
第32回公判が19日に開かれ、元副社長が津波報告に関する被告人質問に応じた
経産省は8月末の公聴会で、汚染水を海洋放出したいとの考えを示した
女性自身
汚染水を浄化した後に残るトリチウムを含んだ水に残留していた
ライブドアニュース速報
環境省は1日、園芸作物などを植える農地の造成にも再利用する方針を決めた
周囲に山積みの除染廃棄物があるところに残っている犬たちもいるという
日テレNEWS NNN
写真にはデコボコしたものが写っており、冷え固まった核燃料とみられる
福島第一原発事故の緊急作業などで被曝し、白血病を発症した社員
読売新聞オンライン