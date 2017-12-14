福島第1原発の汚染水漏れ

福島第1原子力発電所の貯蔵タンクから汚染水が漏れていたことが、2013年8月19日に発覚した問題。

2023年3月7日

2020年12月30日

2019年9月19日

2019年3月15日

2019年3月12日

2018年12月26日

2018年10月19日

2018年10月1日

2018年8月19日

2018年6月1日

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2017年12月14日