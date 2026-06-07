インスタグラム更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が7日、自身のインスタグラムを更新。他競技のレジェンド2人と食事に行ったことを報告すると、ファンの間に反響が広がった。柔らかく笑う紀平の両サイドに、レジェンドがいた。食事をともにしたのは国枝慎吾さんと石川佳純さんだ。紀平はインスタグラムに「ずーっと楽しみにしていた国枝慎吾さん、石川佳純さんとお食事に行ってきましたとってもスペシャルな