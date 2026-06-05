ＪＡ富山中央会の次期会長選挙はきょう立候補が締め切られ、関係者によりますと３人の組合長が立候補したということです。次期会長は県ＪＡグループの４つの組織のトップとなります。「ＪＡ富山中央会」「全農県本部」「共済連県本部」「県厚生連」の４つの組織は現在、それぞれ異なる人がトップを務めていますが、ＪＡグループは中央会の次期会長がこれらの組織のトップを兼ねる「共通会長制」を導入します。中央会会