ＪＡ富山中央会の次期会長選挙はきょう立候補が締め切られ、関係者によりますと３人の組合長が立候補したということです。次期会長は県ＪＡグループの４つの組織のトップとなります。



「ＪＡ富山中央会」「全農県本部」「共済連県本部」「県厚生連」の４つの組織は現在、それぞれ異なる人がトップを務めていますが、ＪＡグループは中央会の次期会長がこれらの組織のトップを兼ねる「共通会長制」を導入します。中央会会長の立候補の受け付けは今月１日から始まり、きょう正午で締め切られました。中央会は立候補者を明らかにしていませんが、ＪＡあおばの柞山明組合長（７０）とＪＡいみず野の塚本清組合長（７３）が、ＫＮＢの取材に対し立候補を明らかにしました。また関係者によりますと、ＪＡとなみ野の佐野日出勇会長（８７）も立候補したということです。



新たな会長は今月１１日に、県内１４のＪＡ組合長による会合で選出されます。複数が立候補した場合は投票によって決まることとなり、組合員の数に応じて１４のＪＡがそれぞれ１票から４票を持っていて、合計２９票のうち最も多くの票を集めた人が次期会長となります。