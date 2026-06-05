高岡市の職員が児童手当の支払いに関する45人分の個人情報が入ったUSBメモリを先月、紛失していたことがわかりました。高岡市福祉保健部 新田 裕子部長「申し訳ございませんでした」高岡市によりますと、先月22日、子ども・子育て課の30代の男性職員が、児童手当を支払う45人分の氏名や受給口座、金額のデータが入ったUSBメモリを紛失しました。男性はUSBを持ち出し、市役所内の会計課で支払い作業をした後、保管先の子ども