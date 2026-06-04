ローソンは6月2日より、暑い季節におすすめの「冷やしクリームパン」2品を全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)「ふわ×もち」生地の中に2層のクリームがたっぷり入った「冷しクリームパン」は、ローソンが夏におすすめする冷んやりスイーツパン。ふんわりカスタードホイップと、たまご感のあるカスタードクリームが入った「ふわ