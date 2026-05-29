「なんで急にそばにいたがるの？」男性は“安心感を求める瞬間”に動く
以前より会いたがるようになったり、何気なく連絡してきたり。急に男性が“そばにいたがる”ような言動をすることありませんか？男性は、気持ちが不安定になったときほど、“安心できる存在”を求めやすくなります。
気持ちが疲れている
仕事や人間関係で疲れているとき、男性は安心できる相手を求めやすくなります。普段はひとりで抱え込むタイプでも、弱っているタイミングでは急に距離を縮めようとするでしょう。これは甘えというより、“落ち着ける場所を求めている”状態です。
あなたが離れていく不安を感じている
あなたの返信の雰囲気が変わったり、以前よりあなたに距離を感じたり。そうした変化を察知した瞬間、男性の中では「このまま離れるかもしれない」という不安が強くなることも。その結果、急に会いたがったり、接触を増やしたりする行動につながります。
一緒にいると安心できると感じている
男性は本命相手には、“一緒にいるだけで落ち着く”という感覚を覚えるもの。無理に盛り上げなくても自然体でいられる関係は、男性にとって安心感につながります。その結果、理由がなくても“そばにいたい”気持ちが強くなるのです。
急にそばにいたがる背景には、不安や寂しさ、安心したい気持ちが隠れていることがあります。ただし、本気かどうかは“一時的な距離の近さ”だけでは判断できません。男性の本心は、その後も関係を続けようとしているかどうかに自然と表れてくるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼癒されたい…。男性が欲する「心の隙間を埋めてくれる女性」とは