YSL BEAUTY日本限定の新刻印サービス登場♡ひらがな・カタカナで想いを刻む特別体験

特別なギフトや自分へのご褒美に人気のYSL BEAUTYの刻印サービスに、日本限定の新ラインナップが加わりました。世界中のYSL BEAUTYの中でも、表参道フラッグシップブティックだけで体験できる特別なサービスとして、「ひらがな」「カタカナ」の刻印文字と、日本らしい美しさを表現した「桜モチーフ」が新登場。大切な想いや名前をお気に入りのアイテムに刻み、自分だけの特別な一本を作ることができます♡

日本限定の刻印サービスが新登場

YSL BEAUTY表参道フラッグシップブティックでは、アルファベットや数字、モチーフを使用して名前やメッセージ、記念日などを無料で刻印できるサービスを展開しています。

今回新たに加わるのは、日本限定となる「ひらがな」「カタカナ」の刻印文字。

大切な人の名前や、前向きな気持ちになれる言葉、お守りのように大切にしたいメッセージを日本語で美しく刻印できるようになりました。

さらに、日本の春を象徴する「桜モチーフ」も新たにラインナップ。繊細で上品なデザインが加わることで、より特別感のあるパーソナライズアイテムを楽しめます。

世界中のYSL BEAUTYで、このサービスを体験できるのは表参道フラッグシップブティックだけ。まさに世界に一つだけの特別なアイテムを作れる貴重な機会です。

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刻印対象アイテムをチェック

YSL ラブヌード リップスティック

YSL ラブシャイン グロスプランパー

YSL ラブシャイン リップスティック

YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム

YSL ラブシャイン キャンディグレーズ

「リブレ」シリーズ

「モン パリ」シリーズ

刻印対象となるアイテムは、人気リップシリーズとフレグランスシリーズです。

リップアイテムは毎日のメイク時間を彩る存在として、フレグランスは記憶や感情に寄り添う特別なアイテムとして人気を集めています。刻印を施すことで、より愛着の湧く一本に仕上がります。

※通常デザインパッケージのみ刻印対象です。

刻印ルールとおすすめの楽しみ方

刻印できる文字数はアイテムによって異なります。

恋人や家族へのプレゼントとして名前やイニシャルを入れるのはもちろん、自分自身への応援メッセージや記念日を刻むのもおすすめ。特別な思い出を形に残せるのが、このサービスならではの魅力です。

【リップスティックおよびフレグランス】

・モチーフあり：6文字まで

・モチーフ無し：8文字まで

【グロスプランパー】

・モチーフあり：5文字まで

・モチーフ無し：6文字まで

＊モチーフは先頭に刻印されます。

※桜モチーフ刻印は、リップのみ対象です。

世界でここだけの特別な体験を

日本語の美しさを表現できるひらがな・カタカナ刻印と、上品な桜モチーフが加わったことで、YSL BEAUTYの刻印サービスはさらに魅力的に進化しました。

ギフト選びにこだわりたい方はもちろん、自分だけの特別なコスメやフレグランスを手にしたい方にもぴったり。

表参道フラッグシップブティックでしか出会えない限定サービスで、心に残る一本を作ってみてはいかがでしょうか♡