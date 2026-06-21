「性格の半分は遺伝する」助産師HISAKOが明かす、夫・MARKの連れ子と実子との“圧倒的な違い”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【遺伝の真実】連れ子との違い！性格や特性…実は●％も遺伝する！」と題した動画を公開した。動画では、助産師HISAKOさんと夫のMARKさんが、連れ子と2人の子どもの性格の違いを振り返り、「性格ってだいたい40％から50％が遺伝する」という事実をもとに、遺伝的要素との向き合い方について語り合った。



HISAKOさんは、自身が連れてきた子どもたちと、MARKさんとの子である「とと」と「ねね」の性格が「明らかに違う」と切り出した。HISAKOさんの子どもたちが人前に出るのを好まないタイプであるのに対し、MARKさんの子どもたちは非常に外交的だという。



その象徴的な出来事として、家族でスターバックスを訪れた際のエピソードを披露。ねねが突然、見知らぬ女性客2人の前で踊り出し、「かわいでしょう？」とアピールして、すっかり打ち解けてしまったという。さらに沖縄の米軍基地のイベントでは、迷子になったと思われたととが、大きな外国人の夫婦と英語で談笑しており、迎えに来たMARKさんに対し「パパが迷子になったんだよね」と言い放ったという驚きの過去も明かされた。



これらの大胆な行動は、学生時代に目立ちたがり屋だったMARKさんの性格にそっくりだという。HISAKOさんは、性格の約半分、そして多動的な傾向は80％が遺伝するとされるデータに触れ、「どうすることもできひんことにあらがうよりも、受け入れて、いい方向に仕向けてあげたらいい」と持論を展開した。



MARKさんも、自身の性格をポジティブに受け入れてくれたHISAKOさんの愛情に感謝を示し、子どもたちもそのおかげで元気に育っていると笑顔を見せた。変えられない「遺伝」という要素を否定せず、それぞれの特性を面白がりながら伸ばしていく、HISAKOさん一家の明るく前向きな子育て観が垣間見える動画となっている。