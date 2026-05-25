エンハンスト・ゲームズ

ドーピング（薬物）容認の総合大会「エンハンスト・ゲームズ」が23日（日本時間24日）、米ネバダ州ラスベガスで行われ、競泳の男子50メートル自由形で“世界新記録”が誕生した。クリスチャン・ゴロメエフ（ギリシャ）が20秒81をマークし、従来の世界記録である20秒88を上回った。世界水泳連盟の公式記録としては認定されないが、ファンを驚かせている。

エンハンストは「強化された」を意味する。ドーピングで肉体を強化した選手とともに、「ノット・エンハンスト」のドーピングを使用していない選手も参加。陸上の短距離や競泳、重量挙げが実施された。優勝賞金は25万ドル（約3970万円）。世界新を出せば、100万ドル（約1億5900万円）のボーナス賞金が出る。もし世界新で優勝すれば、およそ125万ドル（1億9800万円）が手にできる計算だ。

大会公式Xが実際の映像を公開。文面には「100万ドルの世界記録スイム！ クリスチャン・ゴロメエフが男子50m自由形で20.81秒を記録し、100万ドルのボーナスと25万ドルの1位賞金を獲得、50m自由形の世界記録を手にした」と記した。海外ファンから反響が寄せられている。

「常軌を逸しているよ」

「世界新じゃない。スーパー水着なしでは勝てないだろ」

「賞金目当てで興味示す選手が増えそう」

「これで大会の注目度が上がる」

「五輪王者は好きになれないだろうな」

32歳のゴロメエフはパリ五輪の同種目で5位。世界選手権では2019年に2位となった。自己ベストは20秒89だった。



（THE ANSWER編集部）