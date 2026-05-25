60年前と現在で、大学生の読む本の傾向には、どんな違いがあるのか。アンケート調査をもとに見ていこう。前編に続き、立命館大学の桜井政成教授が解説します（『読書スタディーズ』より一部変更のうえ掲載します）。今の大学生にとって、読書とは？今の大学生にとっての「正当な読書」とは何であるかを考えてみたいと思います。教養主義が過ぎ去って長い時間が経った現在、大学生はどのような本を、どのように読んでいるのでしょう