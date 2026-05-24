今回は、夫がおすそわけ女子社員と不倫していたエピソードを紹介します。「どうしてもこの人を手に入れたい」と思い…「同じ職場のKさんは、私好みのイケメンです。ただ、Kさんは既婚者なんですよね。でもKさんのことをあきらめきれず、『どうしてもこの人を手に入れたい……』と思った私は、手作り弁当を毎日持参し、Kさんにおすそわけすることにしたんです。はじめのうち、Kさんは困った顔をしながら、私のおすそわけをいやいや