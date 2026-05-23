１４日、安徽省淮南市の洛西社区で、ライブ配信中に視聴者と交流する楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

【新華社合肥5月23日】中国安徽省淮南市の洛西社区（コミュニティー）在住の元小学校国語教師、楊維雲（よう・いうん）さん（76）は、毎日午後4時半になるとライブ配信を始め、視聴者にピンイン（中国語の発音のアルファベット表記）や読み書きを教えている。

これまで5年間にわたり、数万人の成人に向け、ゼロから学べる読み書き講座を無料で提供してきた。視聴者の中には70歳を超える高齢者もいる。

2021年5月、自宅で病気療養中だった楊さんは、インターネット上でさまざまなライブ配信に触れ、ふとしたひらめきを得た。教師としての50年にわたる経験を生かし、ライブ配信でピンイン講座を開くことにした。

１５日、安徽省淮南市の洛西社区で、ライブ配信を行う楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

当初は、子どもにピンインと読み書きを教えることを想定していたが、次第にピンインで字を入力できない大人も少なくないことに気づく。そこで配信内容に「成人向け・ゼロから学ぶピンインと読み書き」を追加した。

「授業料も登録料も不要。ライブ配信に来れば誰でも無料で学べる」。楊さんの配信には次第に多くの人が集まり、ピーク時には数万人が同時視聴した。

楊さんは23年3月、院士（アカデミー会員）や大学教授、退職教師ら12人とともに、「感動中国2022年度人物」に「銀髪知播」（高齢の知識系配信者）の一員として選ばれた。宇宙や海洋に関する知識を発信する専門家たちと並び、楊さんもまた、ライブ配信を通じてピンインや読み書きを教え、多くの人に学ぶ機会を届けている。（記者/黄博涵、朱青）

１４日、安徽省淮南市の洛西社区で、ライブ配信を行う楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

１４日、安徽省淮南市の洛西社区で、ライブ配信を行う楊維雲さんの手元。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

１４日、安徽省淮南市の洛西社区で、ライブ配信用の機材を調整する楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

１４日、安徽省淮南市の洛西社区で、ライブ配信を行う楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

１４日、安徽省淮南市の洛西社区で、講座の準備をする楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

１４日、安徽省淮南市の洛西社区で、講座の準備をする楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

１５日、楊維雲さん手作りの教材。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

１５日、安徽省淮南市の洛西社区で、ライブ配信を行う楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

１５日、安徽省淮南市の洛西社区で、夫と一緒に花の水やりをする楊維雲さん（左）。（淮南＝新華社記者／黄博涵）

１５日、安徽省淮南市の洛西社区でライブ配信を行い、視聴者に自作の教材を見せる楊維雲さん。（淮南＝新華社記者／黄博涵）