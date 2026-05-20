夜のホテルラウンジで、初夏のフルーツを存分に味わえる季節限定の企画が今年も登場！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの2階ラウンジ「シーウインド」では、2026年6月3日（水）から7月30日（木）の毎週水曜日・木曜日限定で、ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」が開催されます。今年のテーマは、初夏を代表するフルーツ「ピーチ＆マンゴー」！注目は、1名につき1皿限定のスペシ