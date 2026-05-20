極上「夜のスイーツ食べ放題」テーマは“ピーチ＆マンゴー”！スイーツ好き必見の内容を紹介【ホテルブッフェ】

夜のホテルラウンジで、初夏のフルーツを存分に味わえる季節限定の企画が今年も登場！

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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの2階ラウンジ「シーウインド」では、2026年6月3日（水）から7月30日（木）の毎週水曜日・木曜日限定で、ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」が開催されます。

今年のテーマは、初夏を代表するフルーツ「ピーチ＆マンゴー」！

注目は、1名につき1皿限定のスペシャルデザート「ピーチメルバ」の提供です。バニラアイスクリームの上に、みずみずしい白桃、ヨーグルトクリーム、桃の風味のエスプーマ、ラズベリーソースを重ねた、見た目にも爽やかな一品を味わえます。

その他にも、きめ細やかなスポンジに桃のコンポートと生クリームを合わせた「桃のショートケーキ」、芳醇でなめらかな口どけが特徴の「マンゴープリン」など、ピーチとマンゴーをふんだんに使った季節感のあるスイーツが楽しめます。

またスイーツに加え、ホテルならではの本格「ビーフカレー」や、夏向きの冷製スープ「ビシソワーズ」などのライトミールもラインアップ。

絶品の桃&マンゴースイーツを思う存分楽しめる機会、ぜひチェックしてみて！

「Sweets Parade」メニュー（一部）紹介

【スペシャルアシェットデセール】

・ピーチメルバ （1名につき1皿限定）

【スイーツ】

・桃のショートケーキ

・桃のタルト

・ホワイトショコラと桃のムース

・マンゴーとココナッツのムース

・マンゴーとパッションフルーツのエクレア

・マンゴープリン

・アーモンドミルクと桃のパンナコッタ

・ライムのジュレ

・マカロンエキゾチック

【ライトミール】

・ダノワーズマングー

・ベーコンクッペ

・サラダバー

・サンドイッチ

・コーンクリームスープ

・ビシソワーズ

・ビーフカレー＆ライス

・フライドポテト

・フルーツ盛り合わせ

・オードブル2種

【ドリンク】

・スパークリングワイン

・ワイン（赤・白）

・サングリア

・コーヒー（Hot・Ice）

・紅茶（Hot・Ice）

・ピーチティー

ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」開催概要

【期間】

2026年6月3日（水）〜7月30日（木）

※毎週水曜日・木曜日限定開催

【時間】

18:30〜21:00（L.O.20:30）

【会場】

ラウンジ「シーウインド」（2階）

【料金】

〈大人〉7,000円

〈子供（4歳〜未就学児）〉3,500円

※スイーツはオーダーブッフェにて提供されます。

【予約・問合せ】

レストラン総合予約：045-411-1188(10:00〜19:00）

会場情報

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

所在地：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23

電話番号：045-411-1111

※記載料金には、消費税とサービス料が含まれます。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。