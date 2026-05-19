「大相撲夏場所・１０日目」（１９日、両国国技館）大栄翔は流血しながらも４勝目の白星をあげた。美ノ海との一番で、激しく突っ張っていった大栄翔だったが、その後、顔がぶつかりあって、左目上から出血。突き落としで下したが、左目から血を流し、顔をしかめながら花道を引き上げた。ＮＨＫの中継では「花道奥でみるみる腫れがひどくなって、目が開かないような状態でして。本人は大丈夫とは言っていましたが」と状況が