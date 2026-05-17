遊び心のあるデザインに定評のある腕時計ブランド「ANGEL CLOVER(エンジェルクローバー)」が、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と初コラボ！スヌーピーとウッドストックのイラストが文字盤を旅する愛らしいギミックを備えた、特別なモデルを発売する。【写真】「PEANUTS」と「ANGEL CLOVER」の初コラボウオッチを見る「ANGEL CLOVER」からスヌーピーデザインの腕時計が登場コラボテーマは“Feeling Free”。時