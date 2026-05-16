5月14日、ラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送ほか）が放送され、パーソナリティのナインティナイン・岡村隆史が、パンサー尾形の明かした「嫌いな芸人」について言及した。その内容をめぐり、一部から批判があがっている。岡村は冒頭、芸人の中山功太が5月5日に配信されたABEMAの番組で話した、先輩芸人からのいじめを告発した一連の騒動について触れた。今回の騒動に対しての岡村なりの見解