しばわんこのたなばたまつりこの記事の画像を見る短冊に願いごとを書いて星空を見上げる七夕の日。願いが星に届くように祈るのですが、もし雨がふってしまったら--。『しばわんこのたなばたまつり』（白泉社）は、子どもたちが七夕に体験した、ふしぎな冒険のお話です。■空飛ぶ「たなばたごう」で天の川へ 七夕の日、短冊に願いごとを書くしばわんこたち。でも、お天気は曇りぎみ。みけにゃんこは、「雨がふ