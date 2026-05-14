ボーナスっていうか「お年玉」じゃん【漫画】本編を読む実は、こんな会社って多いのでは？を描いた会社あるある漫画をお届けしよう！かっぱ子(＠kappacooooo)さんが新卒で入社したのは、古い体制が残った中小企業だった。ボーナスは0.1カ月分、みなし残業付きで、無茶なノルマに理不尽な納期などなど…入社して初めて知ることばかり。ホワイト企業とは、はるか遠い世界で「キィー！」となったり「ヒー！」と嘆いたり、日々奮闘する