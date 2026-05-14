LINE（ライン）ヤフーは14日、米投資ファンドのベインキャピタルと共同で飲食店情報サイト「食べログ」を運営するカカクコムに対して再度、買収提案したと発表した。12日にカカクコムの買収提案を発表した欧州系ファンドに対抗する。