R-1王者の中山功太（45）への“後輩いじめ”騒動は、サバンナ・高橋茂雄（50）の謝罪で収束するどころか、今なお炎上が続いている。【もっと読む】犯人探しはまだまだ続く？ 中山功太案件“解決”で強まる「パンサー尾形の件は誰なの？」の疑問郄橋がXで謝罪した後、高橋が出演するライオンの「ストッパ下痢止め」のCM降板危機が報じられると、今度は12日夜に中山がXで謝罪。《当時、嫌な思いをし、傷付いた事は事実です