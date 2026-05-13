初夏のティータイムを彩る「Afternoon Tea LOVE&TABLE」の季節限定ミルクレープが今年も登場♡2026年5月14日（木）より、爽やかな“チョコミント”をテーマにした新作「ホワイトミントとショコラのミルクレープ」が発売されます。さらに、アメリカンチェリーや国産ブルーベリー、旬のメロンを使った華やかなミルクレープも順次ラインアップ。旬の素材を贅沢に重ねた、こ