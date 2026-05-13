Afternoon Tea LOVE&TABLEの新作ミルクレープ♡爽やかチョコミント登場

初夏のティータイムを彩る「Afternoon Tea LOVE&TABLE」の季節限定ミルクレープが今年も登場♡2026年5月14日（木）より、爽やかな“チョコミント”をテーマにした新作「ホワイトミントとショコラのミルクレープ」が発売されます。さらに、アメリカンチェリーや国産ブルーベリー、旬のメロンを使った華やかなミルクレープも順次ラインアップ。旬の素材を贅沢に重ねた、この時期だけの特別な味わいに注目です。

爽やかチョコミントを堪能♡

今季注目の新作「ホワイトミントとショコラのミルクレープ」は、フレッシュミントを使用した自家製ホワイトミントクリームが主役。

温めたクリームにたっぷりのスペアミントを加えて香りを抽出しているため、エッセンスでは味わえない上品で自然な爽やかさを楽しめます。

店内で一枚ずつ焼き上げたクレープ生地に、チョコレートクリーム、砕いたチョコ入りのホワイトミントクリーム、さらに薄い板チョコを重ねることで、ザクザク＆パリパリ食感を実現。

チョコミント好きはもちろん、「まだチョコミントに挑戦したことがない」という方にもおすすめの一品です♪

ホワイトミントとショコラのミルクレープ



価格：お茶付き1,683円（税込）

販売期間：5月14日（木）～7月22日（水）

販売店舗：全店

＊表参道のみ、6月17日（水）までの販売

＊ルクア大阪は、テイクアウト商品「クリームクレープロール ホワイトミント＆ショコラ」も販売

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フルーツたっぷり季節限定♡

6月18日（木）からは、旬のフルーツをたっぷり使った華やかなミルクレープも登場します。



価格：お茶付き1,958円（税込）

「アメリカンチェリーとヘーゼルナッツチョコのミルクレープ」は、アメリカンチェリーを贅沢に使用し、キルシュホイップとチョコレートホイップを重ねた大人っぽい味わい。

チョコフレークとヘーゼルナッツの食感がアクセントになっています。

販売期間：6月18日（木）～7月8日（水）

＊仕入れ状況により品種と果肉の色合いが異なります

価格：お茶付き1,760円（税込）

「国産ブルーベリーとバナナのミルクレープ」は、甘酸っぱいブルーベリーソースとマスカルポーネホイップが絶妙にマッチ。フレッシュな国産ブルーベリーとバナナの組み合わせが楽しめます。

販売期間：6月18日（木）～7月22日（水）

＊ルクア大阪は、テイクアウト商品「クリームクレープロール ブルーベリー＆バナナ」も販売

メロン尽くしの贅沢ミルクレープ

価格：お茶付き2,178円（税込）

旬のメロンを堪能できるプレミアムなミルクレープも見逃せません♡

「苺とメロンのミルクレープ」は、苺と旬のメロンをたっぷり使用し、ホワイトラム入りホイップクリームを合わせた贅沢仕様。上品な甘さとみずみずしい果実感を楽しめます。

販売期間：4月23日（木）～6月17日（水）

＊ルミネ新宿は、5/25～6/14のみ「苺と鉾田産メロンのミルクレープ」を販売

価格：お茶付き2,178円（税込）

さらに7月には、「ダブルメロンのミルクレープ」が登場。赤と緑、2種類のメロンをたっぷり重ねた華やかなビジュアルも魅力です。

販売期間：7月9日（木）～7月22日（水）

※季節のミルクレープは各日数量限定のため、なくなり次第終了します。

初夏だけの特別な味わいを♡

「Afternoon Tea LOVE&TABLE」の季節限定ミルクレープは、旬のフルーツや爽やかなミントを贅沢に使った、この時期だけの特別なラインアップ。

見た目の華やかさはもちろん、食感や香りまで楽しめるこだわりの一皿は、自分へのご褒美タイムにもぴったりです。ぜひお気に入りの紅茶と一緒に、初夏のカフェ時間を満喫してみてくださいね♡