子どものための街で、童心に返って仕事体験！ 編集Sの熱狂体験を漫画でレポート。大人たちならではの会場の一体感に感動編集Sが友人たちと潜入したのは、今年3月にキッザニア東京にて開催された「大人のキッザニア」。編集Sは幼少期に12〜13回ほど通い詰めたが、約15年ぶりの入場となった。驚くべきは来場者たちの熱気。皆入場後一目散にお目当てのパビリオンへ向かっていることから、キッザニアファンが集まっていることは明らか