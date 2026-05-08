五月に入り、すでに初夏の気配と暑さを感じ、ヒンヤリスイーツがすでに恋しいこの頃。今回取材させていただいたのは、大人気イタリア料理店「goffo」が手掛け、横浜駅から徒歩10分の路地に2023年8月にオープンしたジェラートとワインのお店「è più（エピュウ）」。暑くなるこれからの季節にとっておきのジェラートをご紹介します。 ジェラートの本場である“イタリア”と日本食材が出会