5月2日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】日本の安全を守る！独自水上ドローン開発に迫る世界で開発競争が繰り広げられるドローン。番組でも安価な防衛装備品として開発された段ボール製ドローンや、海底資源の探査で活躍が期待される水中ドローンなど