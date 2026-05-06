「BBQを予定していたのに雨予報…」「夏のBBQ、暑すぎて途中で疲れてしまう…」 アウトドア好きなら、一度はそんな経験があるのではないでしょうか。 そんなBBQあるあるを解消してくれる嬉しいプランが、知多半島で人気のアウトドアスポット『ウッドデザインパーク野間』に登場。 新たにスタートしたのは屋外BBQスペースに加えて、冷暖房付きトレーラーハウスを利用できる滞在型BBQプラン。