ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、2026年4月に引退を発表した「りくりゅう」の三浦璃来さん（24）が26年4月30日、自身のインスタグラムを更新。「宣材写真撮影中のひとコマ」を公開した。三浦さんの後ろをよく見ると......。「宣材写真撮影中のひとコマ」「宣材写真撮影中のひとコマ」とコメントし、スーツ姿で微笑む三浦さんの後ろでペアを組む木原龍一さんがピースサインをする2ショットや、仲