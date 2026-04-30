人気カップルYouTuber「わたまゆカップル」（わたるさん、まゆかさん）が2026年4月28日に動画を公開し、破局を発表した。わたまゆカップルは19年に交際4か月で一度別れ、ほどなく復縁し、同棲を続ける2人の日常を発信してきた。20年に開設したYouTubeチャンネルは登録者18万超、TikTokはフォロワー18万超となっている。ともに26歳を迎えた。「簡単に言うと本当に価値観の違い」今回は「【ご報告】お別れしました。」と題した動画が