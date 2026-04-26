アメリカのスターバックスで登場した新作「ラベンダークリームチャイ」が、じわじわと注目を集めています。紅茶ベースのチャイに、ほんのり甘いラベンダーの香りを重ねた一杯。その意外な組み合わせに「どんな味なの？」と気になる人が増えているようです。 スパイス×フローラルで生まれる新しい味わい 現地メディアによると、このドリンクはスパイスの効いたチャイに、フローラル