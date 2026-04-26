スターバックスの“ラベンダー × チャイ”が話題「それ合うの？」と疑問の声

アメリカのスターバックスで登場した新作「ラベンダークリームチャイ」が、じわじわと注目を集めています。紅茶ベースのチャイに、ほんのり甘いラベンダーの香りを重ねた一杯。その意外な組み合わせに「どんな味なの？」と気になる人が増えているようです。

スパイス×フローラルで生まれる新しい味わい

現地メディアによると、このドリンクはスパイスの効いたチャイに、フローラルなラベンダークリームを合わせた仕上がり。

シナモンやクローブといったチャイ特有の風味に、やさしい花の香りが加わることで、これまでにない奥行きのある味わいが楽しめるといいます。

「飲みやすい」vs「好みが分かれる」リアルな声

実際のレビューでは、「思ったより飲みやすい」「甘さと香りのバランスが絶妙」といった好意的な声がある一方で、「好みが分かれそう」という意見も。

クセのある組み合わせだからこそ、評価が分かれる“挑戦系ドリンク”として話題になっています。

海外スタバならではの“攻めた新作”

日本のスターバックスでは、フルーツ系やデザート系の新作が中心ですが、ここまで大胆なフレーバーの掛け合わせはまだ珍しい印象です。

だからこそ海外メニューには、「次は何が来るのか」というワクワク感があります。見た目の美しさだけでなく、香りや味の新しさでも話題になっている今回のドリンク。もし日本に上陸したら、一度は試してみたくなる人も多そうです。

Photo:Aflo