今回、Ray WEB編集部は最低なオタク友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。同じアイドルが好きだったことで、猛スピードで仲よくなった主人公とその友だち。果たして、2人の当落の結果は...？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】オタ友とツアー後、疎遠に！？SNSを見ると【恐ろしい事実】が判明して...？