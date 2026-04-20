人気キャラクターとファッションのときめきが出会う、特別なコレクションが登場♡ ジーユー と話題の パペットスンスン のコラボ第2弾は、「スンスンたちとアイスクリーム」がテーマ。見ているだけで気分が上がるキュートなデザインが揃い、これからの季節にぴったりなラインナップに仕上がっています。日常に“かわいい”を取り入れて、夏のおしゃれをもっと楽しんでみませんか♪ 夏