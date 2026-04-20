韓国・釜山を訪れた中国人観光客の女性が現地の宿泊施設で日本人男性から嫌がらせを受けたと主張している。中国や韓国の複数のメディアが報じている。当事者の女性によると、女性はアーティストのライブのため韓国を訪れ、ユースホテルに宿泊していた。15日午前5時ごろに目を覚ますと、男性が自身の体に触れるなどしており、侮辱的な言葉をかけられた上に、制止したにもかかわらず女性の体やベッド、荷物などに小便をかけたという