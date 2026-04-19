プロコスプレイヤーでグラビアアイドルの小倉あずさ(23)が、13日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】制服のボタンがマジではじけそう！ぴっちぴち＋ケモミミのコスプレ姿 自身のSNSにも画像を掲載。「『#週刊プレイボーイ』さんにて撮り下ろしグラビアを掲載していただきます!グラビアを初めてずっと夢だった #週プレ さんの掲載、ついに叶いました…本当に嬉しいです」と喜びを