Ｊ１千葉は１９日、千葉市内で練習を公開した。千葉市出身のプロ２０年目のベテラン・ＭＦ米倉恒貴がチーム浮上のへの思いを口にした。「何かきっかけがほしい」１７年ぶりにＪ１へ復帰したチームは１１試合を終えて最下位に沈む。「自分たちが思い描いていたものではないのは、誰が見ても分かる」と現状を受け止めた。前日の試合では今季初対戦で勝利をあげた東京Ｖに完敗。結果が出ない中で、チームの取り組みに対する疑問