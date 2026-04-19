スピードスケート女子で五輪４大会に出場し計１０個のメダルを獲得し、今季限りで現役を引退した高木美帆さん（３１）が１８日、１７日に行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に参加したことを報告した。振袖姿を披露し、注目を集めた。代表メンバーとの記念撮影の様子などとともに「皇室の方との貴重なお話も振袖に腕を通している時間も、とても尊いものとなりました」と綴った。コメント欄などでは「綺麗すぎます」、