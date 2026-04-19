【モデルプレス＝2026/04/19】女優の板谷由夏が4月16日、自身のInstagramを更新。夕食のアジフライを公開した。【写真】50歳2児の母女優「食欲そそられる」こんがり揚がったアジフライ披露◆板谷由夏、夕食のアジフライ公開板谷は「夕飯はアジフライ、タルタルソースには冷蔵庫から発掘したいぶりがっこをイン。歯応えよろし」と記し、いぶりがっこ入りタルタルソースのかかったアジフライを公開。「台所での不思議のひとつ 魚の骨