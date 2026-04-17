トラックなどの燃料となる「軽油」をめぐって話し合って価格を決めるカルテルを結んだとして、東京地検特捜部が17日午後、販売会社5社を起訴しました。独占禁止法違反の罪で起訴されたのは、石油販売会社「東日本宇佐美」「共栄石油」「キタセキ」「ENEOSウイング」「エネクスフリート」の5社です。特捜部によりますと、5社は2024年、担当者が都内の飲食店で会合を行い、運送業者などに向けて販売する軽油の価格を1リットルあたり2