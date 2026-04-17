最新の統計によると、中国南西部の四川省成都市は2025年末時点で、常住人口が前年比6万1000人増の2153万5000人に達しました。一方で北京市は前年比3万2000人減の2180万人で、成都市と北京市の常住人口の差はわずか26万5000人にまで縮小しました。このペースでいけば、成都市は今後早ければ3年後、遅くとも2030年までには北京市を抜いて、中国で人口が3番目に多い都市になる見通しです。中国には現在、人口が1000万人以上の大都市が