香川県に要望書を手渡す市民団体「郷土かがわを戦場にするな！県民連絡会」 高松空港の「特定利用」指定の反対を訴える市民団体が17日、指定の撤回を求めるよう県に対して申し入れました。 高松空港の「特定利用」指定の反対を訴える市民団体の4人が、池田知事に宛てた要望書を県の空港振興課の課長に手渡しました。 4月8日、国が指定する「特定利用空港」に高松空港が新たに指定されました。 「特定利用空港・