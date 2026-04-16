Bリーグです。富山グラウジーズはきのう、ホームでFE名古屋と対戦しました。今シーズンのホームゲームは、きのうを含めて残り5試合。ひとつでも多く地元ブースターと勝利の喜びを分かち合いたいグラウジーズ。試合は、トレイ・ケルが20得点。ブロック・モータムが28得点。ヤニス・モランも20得点と、外国籍選手3人が20点超えをマーク。富山グラウジーズ